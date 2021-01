Serie C, girone C: il Catania supera il Foggia nell’ultima del girone d’andata, il Palermo resta nono. Risultati e classifica

Diciannovesimo turno del campionato di Serie C (girone C).

Nel lunch match il Palermo ha incredibilmente ceduto 2-1 alla Virtus Francavilla cancellando la possibilità di avanzare in classifica. Nel pomeriggio vittoria interna per il Catania che supera 2-1 il Foggia: gli etnei avanti con Dall’Oglio vengono raggiunti dal gol di Dell’Agnello nei secondi finali del primo tempo, a risolvere la gara la rete di Piccolo al 51′. Nell’altra sfida del pomeriggio Monopoli e Catanzaro non vanno oltre l’1-1: padroni di casa avanti al 55′ con Soleri vengono raggiunti nel recupero a causa di un autogol di Piccinini.

RISULTATI

Turris-Vibonese 1-1 (giocata sabato)

Avellino-Cavese 1-0 (giocata sabato)

Palermo-Virtus Francavilla 1-2 (giocata alle 12,30)

Catania-Foggia 2-1

Monopoli-Catanzaro 1-1

Bisceglie-Bari (domenica 17,30)

Juve Stabia-Ternana (domenica 17,30)

Paganese-Casertana (domenica 17,30)

Viterbese-Teramo (domenica 17,30)

CLASSIFICA

Ternana 40**

Bari 35**

Avellino 31 *

Catania 30*

Teramo 28*

Catanzaro 28**

Foggia 28*

Turris 27*

Palermo 24*

Juve Stabia 23***

Vibonese 21*

Virtus Francavilla 19*

Monopoli 16**

Potenza 16*

Viterbese 16***

Casertana 15****

Bisceglie 14 ***

Paganese 12**

Cavese 8*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani