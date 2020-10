Serie C, girone C: il Bari non si ferma più il Teramo continua a stupire. Risultati e classifica

Nel pomeriggio si è disputata la prima parte della 4a giornata del girone C di Serie C.

Il Palermo ha ceduto 2-0 in casa all’Avellino al termine di una gara giocata a bassi livelli e in cui le occasioni da rete sono davvero mancate. Nelle altre sfide odierne sono arrivate le vittorie convincenti di Bari e Teramo che hanno rispettivamente superato in trasferta Viterbese (0-3) e Monopoli (0-2), Vince in rimonta anche la Juve Stabia che ha la meglio per 2-1 sulla Virtus Francavilla grazie a una rete nei minuti di recupero, 0-0 senza emozioni tra Vibonese e Catanzaro.

Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-1

Monopoli-Teramo 0-2

Palermo-Avellino 0-2

Vibonese-Catanzaro 0-0

Viterbese-Bari 0-3

CLASSIFICA

Bari 10

Teramo 7*

Avellino 6**

Turris 6**

Juve Stabia 6

Ternana 5*

Vibonese 5

Potenza 4**

Catanzaro 4*

Catania 3*

Monopoli 3*

Casertana 1***

Virtus Francavilla 1

Paganese 1*

Palermo 1*

Viterbese 1

Foggia 0****

Bisceglie 0****

Cavese 0**

Trapani (escluso)

**** 4 partite da recuperare

*** 3 partite da recuperare

** 2 partite da recuperare

* 1 partita da recuperare