Serie C, girone C: il Bari inciampa sulla Turris, interrotto il match del Catanzaro. Risultati e classifica

18a giornata di Serie C.

Il Bari inciampa in casa contro la Turris, al “San Nicola” il match finisce 1-1. Pugliesi addirittura in svantaggio a causa della rete segnata da Giannone, il pari per i padroni di casa lo firma D’Ursi. Pareggio casalingo per la Vibonese che non è andata oltre l’1-1 nella sfida contro il Bisceglie, interrotto il match tra Catanzaro e Viterbese a causa di uno fitta nebbia. Vittoria di misura per il Potenza che ha superato 1-0 la Paganese.

RISULTATI

Cavese-Palermo 0-1 (giocata ieri)

Teramo-Avellino 1-1 (giocata ieri)

Casertana-Catania 3-2

Bari-Turris 1-1

Catanzaro-Viterbese (interrotta per nebbia)

Potenza-Paganese 1-0

Vibonese-Bisceglie 1-1

Ternana-Monopoli (ore 17,30)

CLASSIFICA

Ternana 40**

Bari 35*

Avellino 28 *

Teramo 28*

Catanzaro 27**

Catania 27**

Foggia 27**

Turris 26*

Palermo 24*

Juve Stabia 22***

Vibonese 20*

Virtus Francavilla 19*

Monopoli 16**

Potenza 16**

Viterbese 15*

Casertana 15***

Bisceglie 14 **

Paganese 12**

Cavese 8**

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani