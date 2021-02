Serie C, girone C: il Bari inciampa sulla Cavese ultima, al San Nicola è solo 1-1. La classifica

Passo falso del Bari che non va oltre l’1-1 nella gara casalinga contro la Cavese.

I biancorossi non hanno approfittato del pari della Ternana in casa del Palermo per provare ad accorciare in classifica. I pugliesi hanno addirittura impattato contro l’ultima in classifica: alla rete ospite firmata da Bubas ha risposto D’Ursio al 72′.

RISULTATI

Foggia-Teramo 0-0 (giocata martedì)

Casertana-Potenza 1-0 (giocata alle 12.30)

Paganese-Catanzaro 1-0

Palermo-Ternana 1-1

Vibonese-Virtus Francavilla 1-2

Viterbese-Turris 2-0

Bari-Cavese 1-1

Bisceglie-Avellino (ore 20.30)

Juve Stabia-Catania (ore 20.30)

riposa: Monopoli

CLASSIFICA

Ternana 53*

Bari 42*

Avellino 37 **

Catania 33***

Teramo 33*

Foggia 33*

Catanzaro 32**

Virtus Francavilla 28*

Palermo 27*

Turris 27*

Casertana 27**

Juve Stabia 26**

Vibonese 22*

Viterbese 22*

Monopoli 20**

Potenza 17*

Bisceglie 15 **

Paganese 15**

Cavese 13*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani