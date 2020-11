Serie C, girone C: il Bari di misura, frena il Teramo. Il Palermo ritorna in zona play-off. La classifica

Tredicesimo turno di Serie C (girone C).

Nel pomeriggio si sono disputati 4 match validi per il turno corrente in attesa dei match che verranno giocati alle ore 17,30. Il Bari ha superato di misura (1-0) il Catanzaro grazie alla rete messa a segno al 57′ dal solito Mirko Antenucci, Foggia corsaro in casa della Viterbese (0-1) con la rete di Rocca al 65′. Il Palermo supera agilmente e senza soffrire il Monopoli per 3-0: per i rosanero decidono il rigore trasformato da Almici, il colpo di testa di Marconi e il definitivo tris di Saraniti. Pari nel match tra Virtus Francavilla e Teramo, 1-1 firmato da Castorani (Virtus) e Ferreira (Teramo).

RISULTATI

Vibonese-Ternana 2-3 (giocata sabato)

Bari-Catanzaro 1-0

Palermo-Monopoli 3-0

Virtus Francavilla-Teramo 1-1

Viterbese-Foggia 0-1

Avellino-Catania (ore 17,30)

Bisceglie-Potenza (ore 17,30)

Cavese-Casertana (ore 17,30)

Juve Stabia-Paganese (ore 17,30)

CLASSIFICA

Ternana 33

Bari 26*

Teramo 24*

Turris 20*

Catanzaro 19*

Foggia 18

Juve Stabia 17*

Avellino 15 *****

Palermo 15**

Vibonese 13 **

Monopoli 13**

Catania 13***

Paganese 11*

Virtus Francavilla 10

Bisceglie 9 *****

Potenza 9**

Viterbese 7**

Casertana 6****

Cavese 5**

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani