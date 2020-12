Serie C , girone C: il Bari asfalta l’Avellino, Catania corsaro a Potenza. La Turris ferma la Ternana. Risultati e classifica

Nel primo pomeriggio si sono disputate cinque gare valida per la 16a giornata del girone C di Serie C.

Il Palermo non riesce a scardinare la difesa della Vibonese, a Vibo Valentia la sfida tra i rosanero e i calabresi termina 0-0. Larga vittoria ottenuta dal Bari che ha asfaltato senza mezzi termini l’Avellino con un secco 4-1 firmato da una doppietta di Antenucci e dalle reti di Marras e Celiento; mezzo passo falso per la Ternana che impatta 2-2 in casa contro la Turris. Vittorie esterne per Catania e Monopoli che superano rispettivamente Potenza e Paganese.

RISULTATI

Catanzaro-Juve Stabia 2-2 (giocata sabato)

Teramo-Cavese 1-1 (giocata sabato)

Bari-Avellino 4-1

Paganese-Monopoli 0-3

Potenza-Catania 0-1

Ternana-Turris 2-2

Vibonese-Palermo 0-0

Casertana-Viterbese (ore 17,30)

Virtus Francavilla-Bisceglie (ore 17,30)

CLASSIFICA

Ternana 40

Bari 33*

Teramo 27*

Catanzaro 26*

Catania 26*

Avellino 24 *

Foggia 24*

Juve Stabia 22*

Turris 22*

Palermo 20*

Vibonese 19*

Monopoli 16*

Virtus Francavilla 15

Paganese 12*

Casertana 12***

Viterbese 11**

Potenza 10

Bisceglie 10 **

Cavese 8*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani