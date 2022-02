SERIE C-GIRONE C, FOGGIA-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida Foggia-Palermo è in programma martedì pomeriggio allo Stadio "Pino Zaccheria": le probabili formazioni

Il Palermo cerca il bis nel match in programma martedì pomeriggio contro il Foggia. Alle ore 18:00, allo Stadio "Pino Zaccheria", andrà in scena la sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. I rosanero, dunque, torneranno a giocare in trasferta dopo la vittoria conquistata fra le mura amiche ai danni della Juve Stabia. Tre punti importanti per il morale e la classifica in vista dei prossimi impegni ufficiali.