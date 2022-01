Serie C-Girone C, Catanzaro-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Catanzaro e Palermo andrà in scena alle ore 21:00 allo Stadio "Nicola Ceravolo"

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 21:00, fra le mura dello Stadio "Nicola Ceravolo", il Palermo sfiderà in trasferta il Catanzaro di Vincenzo Vivarini. La gara valevole per la quarta giornata di ritorno del Girone C di Serie C 2021-2022, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.