Serie C, girone C: Catania senza problemi, pari per la Ternana. Risultati e classifica

Ventinovesimo turno di Serie C (girone C).

Cade in casa il Palermo di Giacomo Filippi che cede 4-2 alla Juve Stabia nonostante i rosanero fossero passati in vantaggio con la rete siglata da Luperini. Vittoria senza problemi per il Catania che asfalta 3-0 a domicilio il Bisceglie, altro passo falso della Ternana che pareggia 1-1 in casa della Virtus Francavilla.

RISULTATI

Viterbese-Monopoli 2-2

Bisceglie-Catania 0-3

Palermo-Juve Stabia 2-4

Teramo-Catanzaro 0-0

Vibonese-Casertana 1-1

Virtus Francavilla-Ternana 1-1

Avellino-Paganese (ore 17.30)

Bari-Potenza (ore 17.30)

Turris-Foggia (ore 17.30)

riposa:Cavese

CLASSIFICA

Ternana** 63

Avellino** 53

Bari** 52

Catanzaro* 45

Catania* 43

Juve Stabia 40

Teramo* 39

Foggia* 37

Casertana* 37

Palermo 36

Viterbese 34

Monopoli* 32

V.Francavilla 31

Turris* 31

Vibonese* 26

Potenza*** 24

Paganese* 24

Bisceglie* 21

Cavese*** 16

* una gara in meno

** due gare in meno

Catania -2 pt di penalizzazione.