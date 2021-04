Serie C, girone C: Catania a valanga, la Ternana vince ancora e il Monopoli si avvicina al Palermo. Risultati e classifica

Trentacinquesimo turno in Serie C (girone C).

A valanga il Catania che supera agilmente il Potenza con il punteggio di 5-2, protagonista della gara è stato Di Piazza autore di una doppietta. Ennesima vittoria della Ternana che vince anche in casa della Turris, altri tre punti per gli umbri firmati da Daniele Vantaggiato. In ottica play-off successo anche per il Monopoli che si sbarazza 3-1 della Paganese e si avvicina al decimo posto occupato al momento dalla Casertana.

RISULTATI

Avellino-Bari 1-0 (giocata sabato)

Palermo-Vibonese 0-0 (giocata sabato)

Cavese-Teramo 1-0 (giocata alle 12.30)

Catania-Potenza 5-2

Monopoli-Paganese 3-1

Turris-Ternana 0-1

Bisceglie-Virtus Francavilla (ore 17.30)

Viterbese-Casertana (lunedì ore 21.00)

Juve Stabia-Catanzaro (mercoledì ore 15.00)

riposa: Foggia

CLASSIFICA

Ternana– 87

Avellino* 66

Bari* 59

Catanzaro** 58

Catania* 55

Juve Stabia** 52

Foggia*** 47

Teramo* 45

Palermo** 43

Casertana*** 41

Monopoli*** 40

Virtus Francavilla* 37

Viterbese** 36

Potenza 35

Turris* 35

Vibonese* 32

Paganese* 27

Bisceglie** 24

Cavese* 19