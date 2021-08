Serie C-Girone C, Bitetto: “Il Palermo non può essere una squadra come le altre”

Le dichiarazioni di Leonardo Bitetto, detto anche Dino: ex calciatore di Bari e Cavese

Così Leonardo Bitetto , ex calciatore di Bari e Cavese , sulle colonne de La Repubblica . Il tecnico originario di Bari si è poi soffermato sulla squadra della sua terra natia: " Per gli investimenti e il blasone del club è doveroso attendersi una stagione da grande protagonista. Sul piano tecnico devo dire che c’e più qualità rispetto allo scorso anno. Gli arrivi di D’Errico e Botta elevano il tasso tecnico della squadra. Mi è subito piaciuto anche Cheddira . Ma, come si è visto anche l’altra sera contro la Fidelis , urgono rinforzi nel cuore della difesa e serve un centrale di centrocampo con caratteristiche diverse rispetto a Bianco ".

Chiosa finale di Bitetto sulle favorite per compiere il salto di categoria: "Mi vengono subito in mente Avellino e Catanzaro. Entrambe hanno dato continuità a un progetto tecnico che ha funzionato la scorsa stagione. Non trascurerei neppure il Palermo: con il nome che ha, non può essere una squadra come le altre".