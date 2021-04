Sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria l’arbitro di Bari-Palermo.

Il fischietto calabrese sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Micaroni di Chieti e Khaled Bahri di Sassari; quarto uomo ufficiale Gino Garofalo di Torre del Greco. La gara, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma domenica 18 aprile 2021 alle ore 15 allo Stadio “San Nicola”.