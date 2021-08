Serie C-Girone C, ACR Messina-Palermo: le designazioni arbitrali della 2a giornata

La Lega Pro ha diramato le designazioni arbitrali riguardanti le gare di Serie C, valide per la seconda giornata della terza divisione di calcio italiana. Ad aprire il secondo turno del girone C il derby siciliano ACR Messina-Palermo FC

Archiviata la prima giornata di campionato del girone C di Serie C, è già tempo di proiettarsi al secondo turno di Lega Pro.

La seconda giornata della terza divisione italiana di calcio parte col botto, grazie al derby siciliano tra ACR Messina e Palermo. Il big match in programma allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, sabato 4 settembre alle ore 17.30. La Lega Pro ha diramato le designazioni arbitrali riguardanti le gare del torneo di categoria, valide per la seconda giornata del campionato di Serie C-Girone C.

ACR MESSINA-PALERMO FC

Direttore di gara - Federico Longo - Paola

1°assistente - Thomas Miniutti - Maniago

2°assistente - Roberto Terenzio - Cosenza

4°ufficiale - Davide Moriconi - Roma 2

DI SEGUITO LE DESIGNAZIONI DELL'INTERA SECONDA GIORNATA DI SERIE C-GIRONE C

AZ PICERNO – CATANZARO

Stefano Nicolini

Brescia

Francesco Ciancaglini

Vasto

Markiyan Voytyuk

Ancona

Giorgio Vergaro

Bari

BARI – MONTEROSI TUSCIA

Simone Galipo’

Firenze

Lorenzo Poma

Trapani

Giuseppe Trischitta

Messina

Mario Cascone

Nocera Inferiore

CATANIA – FIDELIS ANDRIA

Michele Di Cairano

Ariano Irpino

Mattia Massimino

Cuneo

Pietro Lattanzi

Milano

Giuseppe Collu

Cagliari

FOGGIA – POTENZA

Federico Fontani

Siena

Francesco Rizzotto

Roma 2

Federico Pragliola

Terni

Luca Angelucci

Foligno

CAMPOBASSO – NTARANTO

Marco Acanfora

Castellammare di Stabia

Amedeo Fine

Battipaglia

Fabio Mattia Festa

Avellino

Francesco Carrione

Castellammare di Stabia

JUVE STABIA – AVELLINO

Paolo Bitonti

Bologna

Giulio Basile

Chieti

Amir Salama

Ostia Lido

Mario Saia

Palermo

LATINA – PAGANESE

Kevin Bonacina

Bergamo

Matteo Paggiola

Legnago

Luca Landoni

Milano

Ermanno Feliciani

Teramo

TURRIS – MONOPOLI

Mario Davide Arace

Lugo di Romagna

Mirco Carpi Melchiorre

Orvieto

Mattia Bartolomucci

Ciampino

Luca Zucchetti

Foligno

VIRTUS FRANCAVILLA – VIBONESE

Marco Monaldi

Macerata

Marco Carrelli

Campobasso

Luca Dicosta

Novara

Matteo Centi

Terni