Serie C-Girone C, 15a giornata: il programma odierno e la classifica aggiornata

I match validi per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C in programma per la giornata odierna

Mediagol (nic) ⚽️

Va in scena la quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Quest'oggi in programma quattro match interessanti sotto molteplici punti di vista. Si parte con Latina-ACR Messina, Palermo-Paganese e Vibonese-Monterosi Tuscia tutte in contemporanea alle ore 14.30. Alle 17.30 l'Avellino di Braglia avrà di fronte il Picerno. Domani le altre sfide.

Di seguito, i match in programma quest'oggi e la classifica aggiornata in attesa degli esiti odierni.

IL PROGRAMMA ODIERNO

Latina-ACR Messina ore 14.30

Palermo-Paganese ore 14.30

Vibonese-Monterosi Tuscia ore14.30

Avellino-Picerno ore17.30

CLASSIFICA SERIE C-GIRONE C

Bari 30

Palermo 26

Monopoli 26

Turris 25

Catanzaro 23

Avellino 23

Virtus Francavilla 23

Foggia 20

Taranto 20

Catania 19

Juve Stabia 18

Paganese 17

Picerno 16

Campobasso 16

Latina 14

Monterosi Tuscia 14

Potenza 13

ACR Messina 12

Fidelis Andria 12

Vibonese 9