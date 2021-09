Serie C, Giorgio Corona: “Livello molto alto. Girone C? Palermo uscirà alla distanza”

Le parole dell'ex centravanti del Messina che si è distinto per lungo tempo come uno degli attaccanti più forti nelle serie minori

"Non voglio schierarmi, nel girone C sono presenti tanti squadre che hanno fatto parte della mia carriera e che dovrebbero sicuramente essere in serie più prestigiose. Tifo per tutte loro in un campionato che mi pare molto equilibrato, vincerà sicuramente chi ha più cattiveria ma ci sono squadre che alla lunga potrebbero prevalere per via della loro qualità, vedasi Catania, Bari e Palermo".