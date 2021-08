Serie C, Ghirelli presenta il nuovo pallone: “Innovativo e tecnologico”

La Lega Pro ha presentato il nuovo pallone in vista dell'avvio della stagione 2021/22 che si aprirà il 21 agosto con la Coppa Italia

La Lega Pro ha rinnovato il proprio stile in vista dell'avvio della stagione 2021/22. Il presidente Francesco Ghirelli , infatti, nel corso della presentazione dei nuovi calendari ha esibito l'innovativo pallone che calcherà i campi della Serie C.

"Innovazione profonda dal punto di vista tecnico: per quanto riguarda la capacità della velocità, del controllo e della capacità. Da questo punto di vista una grande elasticità e poi è un’innovazione perché riesce a fornire dati e informazioni attraverso le nuove tecnologie. Questa è la prima volta. Con questo pallone realizziamo un passaggio notevole, a me piace molto. Il lavoro svolto negli anni con Errea è stata una successione in questa direzione".