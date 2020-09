Serie C, Ghirelli conferma: “Riapertura stadi? Abbiamo presentato una proposta, tifosi fondamentali”

Nella giornata odierna si è svolto il Consiglio Direttivo di Lega Pro.

Manca poco meno di una settimana all’avvio del campionato di Serie C, ma vi sono alcuni tasselli da completare per chiudere il cerchio e far combaciare ogni cosa al proprio posto. Diversi i temi trattati nel corso della suddetta riunione: dalla richiesta del Trapani di rinviare la sua prima gara passando per la possibile riapertura parziale degli stadi. La stagione partirà regolarmente come confermato dal presidente Ghirelli, chi non scenderà in campo subirà la sconfitta a tavolino e 1 punto di penalizzazione ad eccezione delle due squadre X e Y. I due club in questione, infatti, avranno una proroga valida fino al prossimo 25 settembre per chiudere in positivo le pratiche atte all’iscrizione al prossimo campionato. Le parole del numero uno della Lega Pro.

“Con il Comitato 4.0 abbiamo elaborato e presentato una proposta che consenta un’apertura graduale dei nostri stadi e palazzetti, in sicurezza, in modo da avere una parte di pubblico parametrata alla capienza dei nostri stadi e palazzetti, nella misura del 25-30%, già a cominciare dalla prima giornata di campionato. Attendiamo fiduciosi un riscontro ufficiale a seguito delle interlocuzioni che avremo con le autorità competenti. I tifosi sono fondamentali per i nostri club e per il nostro calcio. Per la Lega Pro la salute è ed è sempre stata al primo posto e lo abbiamo dimostrato da fine febbraio: siamo stati i primi a fermarci per tutelare i nostri tesserati. Ma non possiamo dimenticare che già in occasione della ripresa della fase di play off e play out nello scorso campionato, con i presidenti, facemmo presente che il protocollo sanitario così come emanato non era sostenibile né dal punto di vista economico, né nella sua fase di attuazione e di gestione per la nostra categoria”.