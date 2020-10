Serie C, Eleven Sports dalla parte degli abbonati: risarcimento parziale e gare gratuite a novembre

Eleven Sports si avvicina ai propri abbonati dopo i disservizi delle ultime settimane.

La piattaforma streaming che è in possesso dei diritti del campionato di Serie C, in questo avvio di stagione ha causato diversi problemi ai tifosi di tutta Italia per quanto concerne la visione dei match. Per ovviare alle ormai note problematiche tecniche di queste giornate, Eleven ha deciso di trasmettere le intere gare di novembre gratuitamente sui propri canali ufficiali e scelto di risarcire in parte (un mese) coloro che avevano attivato un abbonamento.