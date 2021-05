Serie C, designazioni arbitrali andata playoff nazionale: ecco chi arbitrerà Palermo-Avellino

Sarà Matteo Gualtieri di Asti l’arbitro di Palermo-Avellino.

Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Alberto Zampese di Bassano del Grappa e Antonio Severino di Campobasso; quarto uomo ufficiale Federico Longo di Paola. La gara, valida per il primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C, è in programma domenica 23 maggio alle ore 17.30 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Di seguito, le designazioni arbitrali:

ALBINOLEFFE – MODENA

Mattia Pascarella

Nocera Inferiore

Marco Porcheddu

Oristano

Veronica Vettorel

Latina

Giuseppe Collu

Cagliari

FERALPISALO’ – BARI

Nicolo’ Marini

Trieste

Francesco Santi

Prato

Emanuele Bocca

Caserta

Luca Angelucci

Foligno

MATELICA – RENATE

Davide Moriconi

Roma 2

Simone Piazzini

Prato

Marco Ceolin

Treviso

Adalberto Fiero

Pistoia

PRO VERCELLI – SUDTIROL

Luigi Carella

Bari

Paolo Laudato

Taranto

Francesco Rizzotto

Roma 2

Enrico Maggio

Lodi