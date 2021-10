Serie C, gli arbitri della 12a giornata: Palermo-Avellino a Moriconi di Roma 2

In vista del dodicesimo turno del girone C di Serie C, l'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato calcio di Lega Pro

Mediagol (sc) ⚽️

PALERMO-Avellino 1912

Direttore di gara: Davide Moriconi - Roma 2;

Primo assistente: Pietro Lattanzi - Milano;

Secondo assistente: Marco Ceolin - Treviso;

Quarto Ufficiale: Federico Longo - Paola.

L'ELENCO COMPLETO