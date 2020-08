Serie C, da Di Piazza e Silvestri a Bollino: tanti palermitani pronti a sfidare il Palermo. Le dichiarazioni…

Sono diversi i calciatori palermitani che sfideranno la compagine rosanero nel corso della prossima stagione.

“Palermitani contro il Palermo”, apre così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori su quei giocatori “pronti a battere il ‘loro’ Palermo”. Già durante lo scorso campionato, tanti calciatori palermitani hanno affrontato il Palermo in Serie D, come Daniello che ha messo un gol a segno con il suo Licata, o Calandra che col Troina ha parato due rigori a Ricciardo e Sforzini. “E la prossima stagione in Serie C, i rosanero si ritroveranno altri palermitani contro, altri giocatori vogliosi di far bene e mettersi in luce contro la squadra della propria città”, scrive la Rosea.

“Spero di trovare il Barbera pieno – ha dichiarato il difensore Silvestri, la scorsa stagione al Potenza -. Ho tanti amici che vanno in curva a tifare Palermo. Per me sarà una giornata speciale. Mi aspetto un Palermo protagonista, ma per fare subito bene la squadra dovrà calarsi in fretta nella realtà della Serie C”.

“A Potenza siamo riusciti a trovare l’alchimia giusta – ha detto, invece, il centrocampista D’Angelo, da gennaio al Potenza e ora tornato per fine prestito a Livorno -. Il Palermo ha entusiasmo e tradizione. A livello tecnico ha già una buona base, ma la cosa più importante sarà il gruppo. Senza un gruppo sano e agguerrito in C non si vince”. E proprio il nome di D’Angelo è stato accostato al Palermo nel corso delle scorse settimane, così come Petta che i rosanero incontreranno sul campo quando affronteranno la Casertana e l’attaccante Di Piazza che da gennaio milita nel Catanzaro.

Ma non solo; vi sono anche tanti ex cresciuti nel settore giovanile rosanero come Santoro (Teramo) e Gallo (nell’ultima stagione alla Virtus Francavilla). In questa lunga lista potrebbe esserci anche Lo Faso: il classe 1998, oggi al Lecce, potrebbe accettare di scendere di categoria per giocare con continuità. E poi c’è Bollino, che potrebbe approdare alla Turris. “Sarebbe bellissimo uscire dal tunnel degli spogliatoi del Barbera – ha spiegato -. Solo a pensarci mi vengono i brividi. Ma nessuno creda che il Palermo avrà vita facile. Quest’anno, con squadre del calibro di Bari, Juve Stabia, Trapani, Catania o Catanzaro, la Serie C somiglierà più a una B-2. Leggo che il Palermo vorrebbe affidarsi a Boscaglia o Diana. Quest’ultimo l’ho avuto 2 anni fa alla Sicula Leonzio: è un bravo allenatore, meriterebbe una chance importante”.

Al momento, nessun allenatore palermitano sfiderà il Palermo in Serie C. Tuttavia, Mario Alberto Santana e compagni affronteranno un ex come Modica (Cavese) che la Serie C l’ha giocata e vinta proprio con la maglia rosanero negli anni ’90. Chi spera di trovare squadra, invece, è Bucaro: “Sarà forse il campionato più duro degli ultimi anni, ci sono tante società veramente importanti che costruiranno squadre forti con l’obiettivo di vincere. Difficile identificare oggi le favorite. A Bari e Palermo aggiungerei le 2 retrocesse, il Catania e anche l’Avellino. L’arrivo sulla panchina degli irpini di Braglia è un indizio. Penso che attrezzeranno una squadra di livello in grado di lottare per i primi posti”, ha concluso l’ex allenatore della Sicula Leonzio.