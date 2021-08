Palermo, le date dei derby contro Catania e Messina in Serie C

Il Palermo di mister Giacomo Filippi si proietta all'inizio della stagione 2021/22, la prima gara ufficiale sarà sabato 21 agosto

La prima gara ufficiale per i rosanero sarà sabato 21 agosto quando al "Barbera" arriverà il Picerno per il primo turno di Coppa Italia di Serie C. La prima gara valida per il nuovo campionato di Serie C, invece, andrà in scena domenica 29 agosto quando sempre in quel di Viale del Fante si presenterà il Latina.