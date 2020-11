Serie C, cambia il regolamento: si allarga il numero delle squadre partecipanti ai play-off

Cambia il regolamento della Serie C per quanto concerne i play-off.

Nella stagione 2020/21, infatti, per decidere la quarta squadra che sarà promessa in Serie B, oltre alle 27 squadre canoniche verrà aggiunta quella che negli anni scorsi fu la vincitrice della Coppa Italia di categoria (Serie C). Il Consiglio Federale ha deciso che la ventottesima società ammessa agli spareggi sarà l’undicesima in classifica dal girone in cui parteciperà la migliore quarta dei tre raggruppamenti. Per quanto riguarda le retrocessioni verranno ridotte da nove a otto a causa dell’esclusione del Trapani, di conseguenza nel girone C nessuna squadra retrocederà direttamente ma vi saranno solo play-out.