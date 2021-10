Serie C-C, Juve Stabia-Palermo: la designazione arbitrale per il match del “Menti”

Luigi Carella di Bari arbitrerà il match tra Juve Stabia e Palermo valido per la settima giornata del Girone C di Serie C

⚽️

Sarà Luigi Carella di Bari il direttore di gara del big match di Serie C tra Juve Stabia e Palermo. La gara andrà in scena lunedì alle ore 21.00 presso lo Stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia ed i rosanero di mister Filippi andranno a caccia del secondo successo consecutivo dopo i tre punti conquistati contro il Campobasso.

DESIGNAZIONI ARBITRALI SERIE C-GIRONE C

Picerno-Catania: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Porcheddu-Lipari. IV Ufficiale: Totaro)

Bari-Monopoli: Federico Longo di Paola (Fraggetta-Spina. IV Ufficiale: Moriconi)

Foggia-ACR Messina: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Cavallina-Tinello. IV Ufficiale: Pascarella)

Campobasso-Paganese: Giuseppe Collu di Cagliari (Politi-Belsanti. IV Ufficiale: Zucchetti)

Juve Stabia-Palermo: Luigi Carella di Bari (Ricciardi-Pedone. IV Ufficiale: Maccarini)

Monterosi-Avellino: Adalberto Fiero di Pistoia (Cleopazzo-De Nardi. IV Ufficiale: Calzavara)

Turris-Latina: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (Pompei Poentini-Dell'Orco. IV Ufficiale: Caldera)

Vibonese-Potenza: Mario Saia di Palermo (Lazzaroni-Fratello. IV Ufficiale: Moretti)

Virtus Francavilla-Taranto: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Vitali-Biffi. IV Ufficiale: Andreano)

Catanzaro-Fidelis Andria: da definire