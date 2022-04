SERIE C/C, BARI-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Bari e Palermo è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "San Nicola": le probabili formazioni

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro il Bari, già promosso in Serie B. Alle ore 17:30, allo Stadio "San Nicola", andrà in scena la sfida valevole per la trentottesima ed ultima giornata della regular season. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo un turno di "riposo" e le tre vittorie di fila conquistate contro Taranto, Picerno e Monopoli.

Al cospetto della squadra allenata da mister Mignani, Silvio Baldini - che deve rinunciare a due elementi positivi al Covid-19 - non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Maxime Giron e Gregorio Luperini, squalificati dal Giudice Sportivo. Ma non solo; anche Mattia Felici e Michele Somma non partiranno alla volta della Puglia, entrambi assenti sia mercoledì, sia giovedì, oltre a Pelagotti, non ancora a disposizione dopo l'intervento chirurgico al quale si è sottoposto nei giorni scorsi.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell'allenatore originario di Massa: rosanero in campo con il consueto 4-2-3-1.

Davanti a Massolo; Lancini e Marconi comporranno con ogni probabilità il tandem di centrali difensivi; Accardi e Crivello agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, De Rose e Dall'Oglio interni in zona nevralgica, mentre Floriano e uno tra Valente e Silipo saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Fella il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà ancora Brunori, in campo nonostante la diffida. Un giallo nella trasferta di Bari, infatti, costerebbe all'italo-brasiliano (e ad Accardi, Valente e Odjer) lo stop forzato nelle prima gara degli spareggi.

Ecco le probabili formazioni del match tra Bari e Palermo:

BARI (4-3-1-2): Polverino; Belli, Di Cesare, Gigliotti, Mazzotta; Maiello, Maita, Mallamo; Galano; Antenucci, Paponi

Indisponibili: Pucino

Squalificati: nessuno

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Fella, Floriano; Brunori

Indisponibili: Felici, Somma, Marong, Pelagotti

Squalificati: Giron, Luperini