SERIE C/C, AVELLINO-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Avellino e Palermo è in programma domenica 13 marzo, alle ore 14:30, allo Stadio "Partenio-Lombardi"

Il Palermo cerca la svolta nel match in programma domenica pomeriggio contro l'Avellino. Alle ore 14:30, allo Stadio "Partenio-Lombardi", andrà in scena la sfida valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. I rosanero, dunque, torneranno a giocare in trasferta dopo la vittoria conquistata al "Barbera" contro la Vibonese. Imperativo vincere per invertire il desolante trend lontano dalle mura amiche, con l'obiettivo di non perdere contatto con le dirette contendenti in chiave playoff.