Serie C, 5a giornata girone C: il Catanzaro supera il Foggia, il Monopoli ferma la Turris

Prosegue la quinta giornata di Serie C e in particolare del girone C, raggruppamento che include il Palermo.

I rosanero hanno ceduto per la terza volta in questo inizio di stagione, questa volta è stato il Bisceglie ad avere la meglio grazie al 2-1 conquistato tra le mura amiche. Gli uomini di Roberto Boscaglia, con un partita da recuperare, si ritrovano al momento all’ultimo posto in classifica insieme a Virtus Francavilla e Cavese. Nel pomeriggio nel frattempo si sono disputate altre due sfide: Catanzaro-Foggia 2-1 e Turris-Monopoli 1-1. La classifica aggiornata.

Bari 10

Turris 10

Ternana 9

Vibonese 8

Teramo 7

Catanzaro 7

Avellino 6

Bisceglie 6

Juve Stabia 6

Viterbese 4

Potenza 4

Monopoli 4

Catania 3

Foggia 3

Casertana 2

Paganese 2

Virtus Francavilla 1

Cavese 1

Palermo 1

Trapani (escluso)