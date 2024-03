Serie C, 30ª giornata: Baldini a Messina, c’è Foggia-Picerno. Catania ad Avellino

La presentazione del trentesimo turno del girone C della Serie C, nel quale scenderanno in campo squadre come Foggia, Crotone, Catania e Messina.

Oggi scende in campo buona parte del trentesimo turno del girone C di Serie C! Si parte con le sfide delle 18:30, con Avellino-Catania, Foggia-Picerno, Messina-Crotone e Monopoli-Brindisi. Tutti confronti interessantissimi, ricchi di importanza, blasone e di storia. A partire da quello tra la compagine irpina e quella etnea, in programma allo stadio Partenio. Una sfida che vale tantissimo, da una parte per la banda Pazienza, desiderosa di dare continuità ai quattro risultati utili e consecutivi (3 pareggi e una vittoria). Dall'altra, i ragazzi di Lucarelli vogliono ritrovare il successo, dopo il pareggio interno contro il Monterosi e cercare di staccarsi notevolmente dalla zona playout, attualmente sotto di sei lunghezze. L'Avellino è quarto a quota 50 e vorrà fino all'ultimo insidiare la seconda posizione, occupata dal Benevento (54 punti). Il Foggia ospita il Picerno terzo in graduatoria allo Zaccheria, per misurare a che punto è il percorso di crescita e di maturità. Soprattutto, dopo tre vittorie nelle ultime quattro gare. Interessante e tutta da gustare la sfida tra Silvio Baldini e Giacomo Modica, meglio tradotta in Messina-Crotone. Il match del Franco Scoglio si preannuncia spettacolare, al netto della filosofia impavida e audace dei due tecnici alla guida. ACR reduce da un successo sul campo del Brindisi, calabresi invece che con l'ex Palermo in panchina hanno raccolto due ko consecutivi, entrambi rimediati in rimonta. La trasferta odierna potrebbe fungere da riscatto per gli squali. Chiude il turno delle 18:30 Monopoli-Brindisi. I posticipi delle 20:45 vedranno impegnate Giugliano-Turris ed il Taranto aggressivo e battagliero di Eziolino Capuano, contro la modesta Virtus Francavilla, impegnata nella lotta per non retrocedere.