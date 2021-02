Serie C, 25a giornata: “manita” della Ternana sul Catania, il Palermo avanza e tallona il Teramo. Risultati e classifica

Venticinquesima giornata del campionato di Serie C (girone C).

Non fa più notizia la vittoria della Ternana che nel turno odierno ha asfaltato il Catania con il punteggio di 5-1: per gli umbri in gol Mammarella, Defendi, Paghera, Damian e Vantaggiato; per gli etnei aveva provato a riaprirla Sarao. Successo anche per il Palermo che supera 2-1 in trasferta la Turris e si riprende l’ottavo posto, grande protagonista Lorenzo Lucca autore di una doppietta. Il Teramo cede 3-1 in casa al Potenza, vittoria di misura (1-0) del Bisceglie sulla Viterbese; pari senza rete tra Virtus Francavilla e Paganese.

RISULTATI

Cavese-Juve Stabia 1-2 (giocata martedì)

Bisceglie-Viterbese 1-0

Teramo-Potenza 1-3

Ternana-Catania 5-1

Turris-Palermo 1-2

Virtus Francavilla-Paganese 0-0

Catanzaro-Casertana (ore 17.30)

Avellino-Foggia (ore 20.30)

Bari-Monopoli (ore 20.30)

riposa: Vibonese

CLASSIFICA

Ternana 59**

Avellino 44 **

Bari 42***

Catanzaro 38***

Catania 37***

Foggia 36**

Teramo 34**

Palermo 33*

Juve Stabia 33*

Casertana 30***

Virtus Francavilla 29*

Turris 28**

Viterbese 28*

Monopoli 24***

Vibonese 22**

Potenza 20**

Bisceglie 20**

Paganese 19**

Cavese 16*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani