Serie C, 23a giornata: l’Avellino supera 1-0 il Palermo e tallona il Bari, rosanero fuori dalla zona play-off. La classifica

23a giornata di Serie A.

Nell’anticipo delle 12,30 del “San Nicola” i pugliesi hanno addirittura ceduto per 1-0 alla Viterbese e adesso rischiano di scivolare a -14 dalla Ternana che lunedì’ sera ospiterà la Casertana. Dopo che il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, i gialloblu hanno trovato la giocata vincente con Murilo che all’83’ ha deciso a gara. Nelle gare delle ore 15,00 il Palermo cede 1-0 all’Avellino che vince grazie all’eurogol di Silvestri, i rosanero al momento sono fuori dalla zona play-off dopo il pareggio della Turris per 2-2 contro il Bisceglie. Vittoria esterna per la Juve Stabia che supera 1-0 a domicilio la Virtus Francavilla, pari tra Teramo e Monopoli. Nella zona bassa della classifica la Cavese ha superato per 1-0 la Paganese.

RISULTATI

Bari-Viterbese 0-1 (giocata alle ore 12,30)

Avellino-Palermo 1-0

Cavese-Paganese 1-0

Teramo-Monopoli 1-1

Turris-Bisceglie 2-2

Virtus Francavilla-Juve Stabia 0-1

Potenza-Foggia (ore 17.30)

Catanzaro-Vibonese (ore 20.30)

Ternana-Casertana (lunedì’ ore 20,30)

riposa: Catania

CLASSIFICA

Ternana 53**

Bari 42*

Avellino 41 *

Catania 34***

Teramo 34*

Foggia 33**

Catanzaro 32***

Juve Stabia 30*

Turris 28*

Virtus Francavilla 28**

Palermo 27*

Casertana 27***

Viterbese 25*

Vibonese 22**

Monopoli 21**

Potenza 17**

Bisceglie 17 *

Cavese 16*

Paganese 15**

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani