Serie C, 16a giornata: il Picerno ospita il Palermo, il Bari affronta il Latina

Si aprirà sabato 27 novembre la sedicesima giornata del Girone C di Serie C: ecco il programma completo

⚽️

Sabato 27 novembre andranno in scena i primi tre anticipi della sedicesima giornata del Girone C di Serie C. Alle ore 14:30 il Catania, reduce da due sconfitte di fila, ospiterà al "Massimino" il Potenza. Un'occasione per uscire dalla striscia negativa e risalire la china, riagganciando la zona playoff. Alle ore 17:30, invece, la capolista Bari - ancora a +4 sul Palermo secondo - affronterà in casa il Latina del tecnico ex Palermo, Daniele Di Donato. I galletti hanno inanellato due vittorie consecutive dopo il passo falso contro la Juve Stabia. E' reduce da un momento positivo anche il Latina, che nelle ultime gare è apparso in ripresa. Nella giornata di sabato è in programma anche la gara tra Monopoli e Paganese, con i biancoverdi che inseguono Palermo e Turris, reduci da sei risultati utili di fila. E la sfida fra Campobasso e Virtus Francavilla, in scena alle ore 17:30.

Domenica 28 novembre, il Palermo di Giacomo Filippi tornerà a giocare in trasferta, in casa del Picerno: la gara è in programma alle ore 14:30. I rosanero - che vantano un rendimento brillante nelle ultime cinque gare (quattro vittorie e un pareggio) - proveranno a non perdere terreno dalla capolista. D'altra parte, anche il tabù trasferta è stato sfatato con le vittorie conquistate contro Vibonese e Fidelis Andria. Adesso la continuità. Sempre alle ore 14:30, l'ACR Messina sarà impegnato nell'importante scontro salvezza contro la Fidelis Andria. I peloritani non vincono da tre gare e sono ancora relegati al diciottesimo posto della classifica del Girone C, a pari punti proprio con i pugliesi. Un vero e proprio scontro diretto è in programma anche allo stadio "Amerigo Liguori" tra Turris e Avellino, con i campani all'inseguimento di Palermo e Bari dopo le ottime prove offerte fin qui.

Ma non solo; il Catanzaro, dopo la gara di Coppa Italia Serie C disputata mercoledì contro l'Albinoleffe, tornerà a giocare in trasferta, sul campo del Monterosi Tuscia. Un momento tutt'altro che positivo per gli uomini di Antonio Calabro, capaci di ottenere solamente una vittoria nelle ultime cinque gare, scivolando al quinto posto. In scena alle ore 14:30 anche la sfida tra Foggia e Vibonese. Gli uomini di Zeman sono chiamati a vincere per mantenere la striscia positiva che dura da sei gare e per restare incollati al treno playoff. Chiuderà il sedicesimo turno il posticipo di lunedì tra Juve Stabia e Taranto, in programma alle ore 21:00. Se Andrea Saraniti e compagni lo scorso weekend hanno ottenuto i tre punti grazie al successo in rimonta conquistato contro il Catania dopo due sconfitte consecutive, le Vespe dopo la vittoria prestigiosa con il Bari hanno collezionato solamente due pareggi.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 27 novembre

Catania-Potenza ore 14:30

Campobasso-Virtus Francavilla ore 14:30

Bari-Latina ore 14:30

Monopoli-Paganese ore 21:00

Domenica 28 novembre

Turris-Avellino ore 14:30

Monterosi-Catanzaro ore 14:30

Picerno-Palermo ore 14:30

Foggia-Vibonese ore 14:30

Messina-Fidelis Andria ore 14:30

Lunedì 29 novembre

Juve Stabia-Taranto ore 21:00