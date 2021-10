Serie C, 12a giornata: il Palermo ospita l’Avellino, big match Bari-Catanzaro

Dodicesima giornata del girone C di Serie C, in programma tra sabato 30 e domenica 31 ottobre. Si inizia con il big match tra Bari e Catanzaro, sabato anche il derby Turris-Juve Stabia. Domenica il Palermo ospita al "Barbera" l'Avellino

⚽️

Alle porte la dodicesima giornata del girone C di Serie C, in programma tra sabato 30 e domenica 31 ottobre. Si inizia con l'anticipo di lusso, in programma alle 14, il big match Bari-Catanzaro. Domenica in campo le formazioni siciliane, il Palermo ospita al "Renzo Barbera" l'Avellino, ACR Messina impegnato contro il Campobasso. Posticipata Catania-Vibonese causa maltempo.

Il Palermo di Giacomo Filippi affronta in casa l'Avellino, reduce da quattro risultati utili consecutivi. I rosanero hanno invertito il trend negativo nelle gare fuori casa, vincendo in trasferta contro la Vibonese, portandosi al terzo posto in classifica dietro Catanzaro e Bari. La squadra di Piero Braglia invece fatica ad ingranare, solo tre vittorie complessive fin qui conquistate delle prime undici gare.

Anticipo del sabato e prima gara della giornata al "San Nicola": Bari e Catanzaro si incrociano nel match di cartello del dodicesimo turno. I biancorossi guidano la classifica del girone C ma sono reduci dalla sorprendente e fragorosa sconfitta nel derby contro la Virtus Francavilla, mentre la compagine allenata dal tecnico Antonio Calabro occupa la seconda posizione con 20 punti, a -4 dai galletti. Anche i giallorossi hanno steccato nel turno precedente, perdendo in casa contro il Monopoli.

Sabato alle 14:30 in programma anche Latina-Fidelis Andria, importante gara per provare a staccarsi dalla zona retrocessione.

Le due compagini hanno avuto una partenza lenta in campionato e si trovano attualmente divise da un solo punto in fondo alla classifica. La Virtus Francavilla, galvanizzata dalla vittoria del turno precedente contro il Bari, è ospite della Paganese. Chiude la sfida tra Monopoli e Monterosi Tuscia.

Alle 17:30 va in scena al "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia il derby tra i padroni di casa della Turris e le vespe di Sottili.

Dopo un inizio sprint, gli ospiti hanno rallentato la marcia collezionando due sconfitte nelle ultime due gare contro Campobasso e Fidelis Andria. Il Foggia di Zdenek Zeman affronta in trasferta il Picerno per tornare a vincere, nell'auspicio di rimanere sulla scia di Monopoli e Palermo. Ultima gara delle 17:30 Taranto-Potenza.

Domenica 31 ottobre l'ACR Messina ospita alle 14:30 il Campobasso. I peloritani hanno avuto un rendimento altalenante dopo il cambio in panchina, con il passaggio di consegne tra Salvatore Sullo ed Ezio Capuano, obiettivo riscattare la sconfitta di domenica scorsa contro la Juve Stabia. Rinviata infine a data da destinarsi, a causa dell'allerta meteo rossa, la gara tra Catania e Vibonese.