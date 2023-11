Serie B, Soddimo: “Inizio difficile per il Pisa. Parma primo con merito, Serie B…”

Danilo Soddimo, ex calciatore di Frosinone, Pisa e Cremonese, ha rilasciato dichiarazioni sul campionato cadetto

⚽️

Sta per tornare la Serie B con la quattordicesima giornata di campionato. Intanto Danilo Soddimo, ex calciatore di Cremonese e Pisa, è intervenuto per commentare vari temi a TMW Radio durante “Piazza Affari”.

PISA - “Sicuramente è stato un inizio difficile. Con i punti non sei messo benissimo. La classifica, però, è cortissima e non è difficilissimo rientrare. Per me va ancora trovata la quadra giusta. Per fortuna c’è ancora tempo. La società, comunque, sta facendo e ha fatto un gran lavoro. C'è stata una crescita anche nel settore giovanile e nei centri di allenamento”.

AQUILANI - “Secondo me è giusto ed è normale che possa aver fatto alcuni errori. Sappiamo tutti il percorso che devono fare gli allenatori, che sono quelli che spesso pagano. Vuole imporre da subito la propria idea, come fatto dal primo Italiano. Io ho molta fiducia in lui. Spero che darà il suo contributo e alla lunga usciranno i valori del Pisa”.

ASSENZE CAUSANO PROBLEMI - “È normale soffrire per le assenze. In Serie B devi avere una panchina molto competitiva. Se esce un titolare c’è bisogno di un calciatore che lo sostituisca alla grande”.

PARMA E PECCHIA - “Io contro mister Pecchia ho giocato molto e vi posso dire che non è un caso che il Parma sia lì. Come allenatore ne parlano tutti bene, soprattutto a livello umano. È importante come si rapporta lui con i calciatori. Il Parma sta dimostrando le sue qualità”.

CREMONESE - “Il campionato è ancora lungo. In Serie B ho visto squadra fare benissimo nel girone d'andata e malissimo in quello di ritorno. In Serie B non va mai dato nulla per scontato”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.