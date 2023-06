Serie B, Sannino: “Brescia e Benevento flop, pensavo Palermo di Corini ai playoff…”

Tecnico esperto e navigato, con un intenso bagaglio d'esperienza in Italia e all'estero. Beppe Sannino si è formato professionalmente attraverso una probante e formativa gavetta nelle categorie inferiori, fino a sedere con legittimo merito sulle panchine di Serie A. La favola Varese, il salto di categoria con le esperienze di Siena e Palermo, le avventure affascinati in Inghilterra, Grecia ed Ungheria. L'allenatore campano, che guida la formazione del Paradiso in Svizzera, ha analizzato l'andamento dell'ultimo campionato di Serie B che ha già visto le promozioni dirette di Frosinone e Genoa e si appresta a vivere la finale playoff tra Bari e Cagliari che decreterà la terza squadra pronta da approdare in Serie A nella stagione 2023-2024.

"Benevento e Brescia su tutte possono annoverarsi tra le squadre che hanno deluso le aspettative della vigilia. Si pensava che con l’arrivo di Cannavaro a Benevento potessero fare bene, ma la B è un campionato difficile, battagliero, lungo. So per esperienza personale cosa vuol dire arrivare ai playoff. Mi aspettavo obiettivamente anche che il Palermo potesse entrare nella griglia delle squadre qualificate agli spareggi promozione. il Frosinone di Grosso “ha dominato il campionato e vinto meritatamente. Ma in Serie B francamente ci sono state tante delusioni tra le formazione più accreditate per blasone ed organico. Così come abbiamo potuto ammirare alcune liete sorprese, vedi il SudTirol di Bisoli giunto fino alla semifinale playoff. Poi il Bari, adesso si giocherà la Serie A in una finale equilibrata e di altissimo livello. Sfida avvincente e da tripla, forse per l’esperienza di Ranieri il Cagliari è favorito. Ma guardate cosa c’è sugli spalti al San Nicola...”