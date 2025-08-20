Nella serata di venerdì prenderà ufficialmente il via il campionato di Serie B con l’anticipo tra Pescara e Cesena. Si preannuncia una stagione avvincente, con le tre retrocesse intenzionate a puntare subito alla risalita e con il Palermo che sogna un ritorno in Serie A dopo otto anni di assenza.
LE QUOTE
Serie B, quote bookmakers: chi va in A? Salgono le chance del Palermo. A seguire Venezia ed Empoli
A due giorni dal via, il Palermo viene quotato con un numero ancora più basso dai bookmakers
Secondo i bookmakers, proprio i rosanero partono con i favori del pronostico. Le quote, già in calo rispetto alla scorsa settimana, confermano il Palermo come principale candidato alla promozione:
L’altra grande favorita è il Venezia, che viene quotato:
Subito dietro troviamo l’Empoli con quote rispettivamente a 7.00, 6.50 e 6.00, e lo Spezia con 7.00, 6.50 e 8.00.
Più staccate, ma comunque in corsa, Monza e Sampdoria.
Insomma, un torneo che promette equilibrio e spettacolo, con diverse piazze storiche pronte a darsi battaglia per il grande obiettivo della Serie A.
