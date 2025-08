Le prime quote della Serie B 2025/26: Palermo favorito, in pole anche le retrocesse

Le prime quote della nuova Serie B vedono i rosanero come i favoriti assoluti

Mancano circa 20 giorni all'inizio del nuovo campionato di Serie B e le prime griglie di partenza possono essere già delineate, grazie al mercato, al tecnico scelto e all'entusiasmo della piazza. In tal senso, sono da poco state rese note le prime quote della Serie B, e più specificatamente sulla vincitrice del torneo: il Palermo è favorito, con una quota di 3.25, grazie ai nuovi arrivi e mister Inzaghi, che viene da una promozione lo scorso anno. Subito dietro, quotata a 4.00, si trova il Venezia che, come i rosanero, possono contare su un organico di pregevole fattura e un tecnico (Stroppa) che ha più volte fatto il salto in massima serie. Dietro, a quota 8.00, Empoli, Monza e Spezia, forti di un organico di ottimo livello per la B. Segue la Sampdoria, quotata 12.00 e pronta a riscattarsi dopo l'anno molto negativo appena vissuto. Soprende l'Avellino, con una quota da 35.00, grazie all'ottimo mercato svolto fino a questo momento. Chiude il Pescara, con una quotazione di 101.00.