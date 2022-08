Serie B, Pisa ko, pareggio del Cagliari a Como. Ok Palermo. La classifica aggiornata

Dopo il pareggio spettacolare tra Parma e Bari, si sono giocate altre tre gare della prima giornata di Serie B. Falsa partenza per il Pisa di Maran che perde 4-3 in casa del Cittadella, tentando invano una rimonta nei minuti finali. Il Cagliari riagguanta il pareggio allo scadere contro un Como agguerrito ed ambizioso in questo campionato cadetto. Il Palermo, forte della superiorità numerica causata dall'espulsione di Lisi del Perugia, vince 2-0 grazie alle firme di Brunori ed Elia.