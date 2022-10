Serie B, Palermo-Cittadella: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Per il Palermo FC è tempo di tornare in campo con l'obiettivo di tornare alla vittoria, dopo il rocambolesco pareggio maturato contro il Pisa. Alle ore 16:15, allo Stadio "Renzo Barbera", la compagine rosanero di Eugenio Corini affronterà il Cittadella nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie B.