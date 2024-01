Serie B, Novellino: “Venezia ha tutto per la Serie A. Pohjanpalo attaccante forte”

Walter Novellino, ex tecnico di Modena e Palermo tra le altre, ha rilasciato dichiarazioni a TuttoB.com. Ecco le parole: Manchester City-Burnley 3-1: doppio Alvarez e Rodri. Guardiola insegue Klopp SCONFITTA DEL PARMA NEL DERBY – “Sì,...

SCONFITTA DEL PARMA NEL DERBY - “Sì, perché in precedenza avevo visto bene la capolista, squadra compatta e con tanta qualità, però i canarini si sono giovati del cambio di modulo e hanno disputato una grandissima partita. Credo che il Parma abbia preso sottogamba il derby e sia stato punito”.

IMMOBILISMO NEL CALCIOMERCATO DA PARTE DEI DUCALI - “Come detto poc’anzi, il Parma ha grande qualità oltre a un allenatore esperto che la B l’ha già vinta due volte; non ha bisogno del mercato. Certo, la fragorosa battuta d’arresto contro il Modena farà riflettere tutto l’ambiente, ma sono dell’idea che si sia trattato solo di un passaggio a vuoto. Che non inciderà sul percorso verso la promozione”.

COMO CALCIOMERCATO FARAONICO - “Non mi è piaciuta l’ultima partita contro l’Ascoli, nella quale i lariani hanno offerto una prova scialba; non ho visto lo stesso Como ammirato in precedenza. Detto questo, gli acquisti effettuati sono molto importanti e finalizzati a salire in Serie A. Nel girone di ritorno, comunque, conterà molto la condizione fisica e atletica”.