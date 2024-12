Serie B, Marino: “Campionato dei rosanero ancora raddrizzabile”

L'ex Atalanta ha parlato della Serie A: " Atalanta da scudetto? Percassi ci crede, ma non è certo negli obblighi dell’ Atalanta . Però ad esempio nessuno avrebbe detto che potevano vincere l’Europa League. Atalanta - Real un sogno. È sempre Davide contro Golia, ma questo Davide di Golia ne ha uccisi parecchi. compreso il Bayer Leverkusen . Se il Napoli prenderà i giusti rinforzi a gennaio potrebbe essere favorito. Non ha ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità. Mi aspetto qualcosa in attacco, lo score dei gol è deficitario. Ci sono attaccanti importanti - ha aggiunto - che non trovano minutaggio. Bisogna valutare un vice Lukaku e un difensore".

L'ex dirigente dell'Udinese ha anche discusso della Serie B: "Il Sassuolo mi sembra destinato a resistere in quelle posizioni. Ho visto la partita contro la Sampdoria, è una squadra dominante. Il primo posto sarà suo e sarà un giusto e meritato ritorno in A per una società importante ed organizzata. Per gli altri posti la classifica mi sembra corta e in Primavera si avranno le idee più chiare. Pisa e Spezia possono durare. Per quanto riguarda Palermo e Sampdoria quando cominci la stagione così è difficile da raddrizzare. Vedo i rosanero ancora in lizza per vincere attraverso i playoff, Il loro campionato - ha concluso - è ancora raddrizzabile".