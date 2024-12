Palermo-Catanzaro, biglietti in vendita e nuova promo: info, prezzi e dettagli

E' iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Catanzaro, valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie BKT

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Catanzaro, valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie BKT e in programma domenica 15 dicembre alle ore 15.00.

Per celebrare il Natale è attiva la speciale tariffa PROMO XMAS: i tifosi rosanero in possesso di un abbonamento possono acquistare un biglietto scontato, da cedere a terzi, in un settore a scelta. La tariffa sarà attiva per la gara Palermo-Bari (26 dicembre) e verrà estesa, oltre agli abbonati, anche a coloro che avranno acquistato un biglietto per assistere alla partita Palermo-Catanzaro.