Serie B, l’ex Pisa D’Angelo: “Baldini ha l’esperienza per tenere il Palermo in alto”

Parola a Luca D'Angelo . L'ex allenatore del Pisa è intervenuto sulle colonne del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" per analizzare il livello del prossimo campionato di Serie B . In particolare, il tecnico classe 1971 si è soffermato sulle neopromosse nel torneo cadetto tra cui il Palermo di Silvio Baldini . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Alzano il livello del torneo. Il Modena si sta rinforzando meglio di tutti. E’ tutto nuovo il Südtirol, che mi incuriosisce perché in C ha lavorato benissimo e credo farà lo stesso anche in B. Di Bari e Palermo mi fido per gli allenatori: Mignani mi piace, Baldini ha l’esperienza per tenere il Palermo in alto".