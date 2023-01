Serie B, Jersey Challenge: il Palermo la squadra più votata, i rosa volano in finale

Il Palermo vola in finale. Bari-Cagliari e Parma-Venezia per sfidare i rosa in finale

E' il Palermo la squadra più votata dell'ultimo turno della "Jersey Challenge Serie B 2022-2023", il contest lanciato sui canali social della Lega Serie B per votare la maglia più bella del torneo cadetto in corso. In considerazione del conteggio totale di tutti i voti raccolti tra i canali Instagram, Twittere Facebookdella Serie B, il Palermo accede direttamente al triangolare finale per eleggere la maglia più bella della stagione in corso.

A contendersi il primato con i rosanero Bari-Cagliari e Parma-Venezia le squadre che si giocheranno i due posti restanti attraverso le semifinali in programma prossimamente per scegliere le maglie che sfideranno il Palermo per la vittoria della" Jersey Challenge Serie B 2022-2023".