Serie B, Jersey Challenge: è il Palermo a vincere il contest della maglia più bella

Nella finale triangolare della "Jersey Challenge Serie B 2022-2023", il contest lanciato sui canali social della Lega Serie B per votare la maglia più bella del torneo cadetto in corso, il Palermo è riuscito a vincere contro le finaliste Cagliari e Venezia. In considerazione del conteggio totale di tutti i voti raccolti tra i canali Instagram, Twittere Facebook della Serie B, i tifosi rosanero ed appassionati della Serie B si sono imposti sui social votando la casacca del club di Viale del Fante con oltre 180mila voti. Questo il comunicato del Palermo F.C. in merito alla vittoria: