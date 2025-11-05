Sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido l'arbitro di Juve Stabia-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Regattieri di Finale Emilia e Simone Pistarelli di Fermo. Il quarto uomo sarà Maria Marotta di Sapri. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Antonio Giua di Olbia) e A.V.A.R. (Francesco Meraviglia di Pistoia) che dirigeranno la gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma l'8 novembre alle 17:15 al "Menti".
Le Designazioni Arbitrali
Serie B, designazioni 12ª giornata: ecco chi arbitrerà Juve Stabia-Palermo
LE DESIGNAZIONI ARBITRALI—
SPEZIA - BARI Venerdì 7/11 h. 20:30
CALZAVARA
BIANCHINI - ZEZZA
IV: MARIANI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MONALDI
EMPOLI - CATANZARO h. 15:00
GALIPO’
DI GIACINTO - LAGHEZZA
IV: PERENZONI
VAR: VOLPI
AVAR: RUTELLA
FROSINONE - MODENA h. 15:00
ARENA
ROSSI C. - FONTEMURATO
IV: LUONGO
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
MANTOVA - PADOVA h. 15:00
TREMOLADA
SCARPA - RINALDI
IV: VIAPIANA
VAR: NASCA
AVAR: PRENNA
REGGIANA – VIRTUS ENTELLA h. 15:00
PICCININI
BELSANTI - ZANELLATI
IV: MASSIMI
VAR: COSSO
AVAR: DIONISI
SUDTIROL - CARRARESE h. 15:00
TURRINI
PRESSATO - PASCARELLA
IV: DIOP
VAR: GUALTIERI
AVAR: GHERSINI
JUVE STABIA - PALERMO h. 17:15
MARCHETTI
REGATTIERI - PISTARELLI
IV: MAROTTA
VAR: GIUA
AVAR: MERAVIGLIA
VENEZIA - SAMPDORIA h. 19:30
ALLEGRETTA (foto)
DI GIOIA - GRASSO
IV: NIGRO
VAR: SANTORO
AVAR: DI VUOLO
CESENA - AVELLINO Domenica 9/11 h. 15:00
MARESCA
PALERMO - BARONE
IV: ZANOTTI
VAR: MARINI
AVAR: FERRIERI CAPUTI
PESCARA - MONZA Domenica 9/11 h. 17:15
PAIRETTO
PERETTI - BAHRI
IV: PERRI
VAR: PRONTERA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
