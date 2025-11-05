Mediagol
Serie B, designazioni 12ª giornata: ecco chi arbitrerà Juve Stabia-Palermo

Palermo
I nominativi di Arbitro, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R. che dirigeranno la gara in programma sabato 8 novembre
Mediagol ⚽️

Sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido l'arbitro di Juve Stabia-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Regattieri di Finale Emilia e Simone Pistarelli di Fermo. Il quarto uomo sarà Maria Marotta di Sapri. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Antonio Giua di Olbia) e A.V.A.R. (Francesco Meraviglia di Pistoia) che dirigeranno la gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma l'8 novembre alle 17:15 al "Menti".

—  

SPEZIA - BARI Venerdì 7/11 h. 20:30

CALZAVARA

BIANCHINI - ZEZZA

IV:      MARIANI

VAR:  MAZZOLENI

AVAR:   MONALDI

 

EMPOLI - CATANZARO h. 15:00

GALIPO’

DI GIACINTO - LAGHEZZA

IV:      PERENZONI

VAR:    VOLPI

AVAR:      RUTELLA

 

FROSINONE - MODENA h. 15:00

ARENA

ROSSI C. - FONTEMURATO

IV:       LUONGO

VAR:    BARONI

AVAR:   PAGANESSI

 

MANTOVA - PADOVA h. 15:00

TREMOLADA

SCARPA - RINALDI

IV:     VIAPIANA

VAR:      NASCA

AVAR:      PRENNA

 

REGGIANA – VIRTUS ENTELLA h. 15:00

PICCININI

BELSANTI - ZANELLATI

IV:      MASSIMI

VAR:   COSSO

AVAR:    DIONISI

 

SUDTIROL - CARRARESE h. 15:00

TURRINI

PRESSATO - PASCARELLA

IV:     DIOP

VAR: GUALTIERI

AVAR: GHERSINI

 

JUVE STABIA - PALERMO h. 17:15

MARCHETTI

REGATTIERI - PISTARELLI

IV:     MAROTTA

VAR:    GIUA

AVAR:     MERAVIGLIA

 

VENEZIA - SAMPDORIA h. 19:30

ALLEGRETTA (foto)

DI GIOIA - GRASSO

IV:     NIGRO

VAR:     SANTORO

AVAR:       DI VUOLO

 

CESENA - AVELLINO Domenica 9/11 h. 15:00

MARESCA

PALERMO - BARONE

IV:       ZANOTTI

VAR:     MARINI

AVAR:       FERRIERI CAPUTI

 

PESCARA - MONZA Domenica 9/11 h. 17:15

PAIRETTO

PERETTI - BAHRI

IV:       PERRI

VAR:     PRONTERA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:       DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

