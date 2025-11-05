Gazzetta dello Sport:”Inzaghi e i cinque gol con gli uomini giusti nel momento giusto, la crisi è alle spalle”

Palermo ritrova i suoi leader: Pierozzi brilla, Brunori si sblocca e Bani ricostruisce il muro difensivo

⚽️ 5 novembre - 08:17

La “manita” rifilata al Pescara sembra aver segnato una svolta per il Palermo di Filippo Inzaghi, reduce da un periodo complicato con appena sei punti nelle precedenti sei gare e le pesanti sconfitte con Catanzaro e Monza. Oltre al risultato, la prestazione dei rosanero ha mostrato una serie di segnali positivi su cui il tecnico potrà costruire la risalita verso le posizioni di vertice.

Tra le note più liete spicca il ritorno in grande stile di Niccolò Pierozzi. Dopo alcune settimane da difensore centrale, Inzaghi lo ha riproposto nel suo ruolo naturale di esterno nel 3-5-2, modulo che sembra valorizzare al meglio le caratteristiche della squadra. Il numero 27 ha risposto con una doppietta e due assist, eguagliando già il bottino realizzativo della sua miglior stagione, quella con la Reggina. Pierozzi, rigenerato dal nuovo ruolo e dalla fiducia dell’allenatore, è diventato un’arma imprescindibile per il Palermo.

Altro segnale incoraggiante arriva da Matteo Brunori, finalmente tornato al gol dopo un lungo digiuno e tre panchine consecutive. Entrato a gara in corso contro il Pescara, il capitano ha servito un assist proprio a Pierozzi e poi firmato la sua prima rete stagionale, su invito perfetto di Pohjanpalo. La coincidenza vuole che si sia sbloccato nel giorno del suo compleanno, ma soprattutto nel ruolo che gli è più congeniale, più vicino alla porta e al centravanti finlandese. Una mossa tattica che potrebbe rilanciare la coppia d’attacco più attesa della Serie B, capace insieme di garantire fino a 30 gol a stagione.

Infine, il ritorno di Mattia Bani ha ridato compattezza e sicurezza a una difesa che aveva perso equilibrio durante la sua assenza. Prima dello stop, il centrale ex Genoa aveva contribuito a rendere quella rosanero una delle retroguardie meno battute del torneo, al pari del Modena. Con il suo rientro, il reparto ha ritrovato la solidità e la leadership che erano mancate nelle partite senza di lui.

Il quotidiano sottolinea come Bani rappresenti un investimento importante e un pilastro insostituibile per gli obiettivi del Palermo, che non può permettersi di farne a meno se vuole continuare a coltivare i propri “sogni di gloria”.

Tre uomini chiave, dunque — Pierozzi, Brunori e Bani — che incarnano la rinascita di un Palermo deciso a ritrovare continuità, fiducia e ambizioni da alta classifica.