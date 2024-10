Serie B, Delio Rossi: “La B è lunga. Mi dispiace per il Palermo”

SERIE A

L'ex Lazio ha parlato della Serie A e della delusione di questo inizio di campionato: "Inter o Napoli per lo Scudetto? Secondo me è ancora presto. Il nostro campionato dice che prendiamo i migliori giocatori gli ultimi giorni perché non abbiamo soldi. Intanto sono passate tre giornate di campionato. Bisogna aspettare la decima giornata. Ragionando con le figurine direi che l’Inter è la favorita ma il Napoli c’è. Rivelazione? Empoli e Lazio giocano bene. I toscani in funzione dei mezzi che ha è la vera sorpresa. La Roma? i giallorossi sono una squadra costruita male. Lo era per De Rossi che voleva giocare in un’altra maniera. E a maggior ragione - ha aggiunto l'ex Fiorentina - lo è per Juric, non ha i giocatori adatti a lui".