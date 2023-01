SERIE B, CLASSIFICA MARCATORI: DOPPIETTA BRUNORI E AGGANCIO A CHEDDIRA

Matteo Brunori in testa alla classifica del "Pablito" della Serie B

Il Palermo supera l'Ascoli per uno a due dopo una partita pazzesca. A decidere il match in favore dei rosanero il solito Matteo Brunori, protagonista assoluto con un rigore sbagliato e una doppietta che ha permesso all'italobrasiliano di agganciare Cheddira del Bari in testa alla classifica marcatori del campionato di Serie B.