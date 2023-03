Serie B, classifica marcatori: Brunori stacca Lapadula e si avvicina a Cheddira

La doppietta di Lapadula, il gol in rovesciata di Brunori. La classifica

É in corso la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Numerose le squadre invischiate nella corsa playoff con il Cagliari di Ranieri che, nell'anticipo del venerdì sera, ha battuto quattro a uno l'Ascoli grazie ad una doppietta di Lapadula. Il bomber di Ranieri aveva temporaneamente agganciato Brunori a quota tredici al secondo posto della classifica marcatori del torneo cadetto. L'attaccante del Palermo ha risposto sul campo del Cittadella con un super gol in rovesciata, staccando Lapadula e portandosi ad una sola lunghezza da Cheddira del Bari. Proprio in attesa dell'esito di Bari-Frosinone, ecco la classifica aggiornata del "Premio Pablito".