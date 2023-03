Serie B, Brunori e Cheddira bomber inattesi: molti attaccanti deludono le aspettative

Matteo Brunori e Walid Cheddira sono le piacevoli sorprese tra i bomber di Serie B

⚽️

"I due capocannonieri inattesi e la crisi dei vecchi bomber". Questo è il titolo in apertura del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul campionato di Serie B, che mette in luce tutte le difficoltà dei grandi attaccanti della cadetteria, ancora oggi incapaci di superare i dieci gol su azione. Brunori e Cheddira a parte. Stelle indiscusse del torneo, ma sorprese decisamente inattese alle griglie di partenza.

Cattiva sorte, imprecisione, indolenza. Quel ricamo di troppo, nemico della concretezza, che diventa fatale al momento di infliggere l’estrema stoccata all’avversario. Di tutto un po' per i bomber della seconda serie italiana. Da Coda e Donnarumma rispettivamente in forza a Genoa e Ternana, passando per Pettinari trasferitosi di recente al Benevento fino a Pavoletti del Cagliari. Nelle figure più giovani, spiccano le delusioni sulle realizzazioni di Cerri a Como e dell'ex Palermo Antonino La Gumina. Quest'ultimo, da quest'estate in forza alle streghe ed a secco in zona gol dal 12 dicembre scorso. Con un bottino raccolto di sole tre marcature.

Non tutti deludono però, c'è anche chi conduce una stagione sufficiente, in piena linea con le previsioni iniziali. Gianluca Lapadula è uno di quelli che il brivido del gol non lo fanno mai mancare. Realizzazioni sottomisura, guizzi lesti e furtivi, aerei o in spaccata, nel cuore dei sedici metri. Il centravanti del Cagliari ha firmato 11 centri stagionali, di cui due dagli undici metri. Ottimo anche il percorso di Joel Pohjanpalo, giunto in Italia per sostituire Thomas Henry a Venezia è già arrivato a nove reti, trasformando anche esso due calci di rigore.

Falsi attaccanti, trasformatisi in protagonisti in zona di rifinitura. Mirko Antonucci del Cittadella, prossimo avversario del Palermo. L'ex Roma e Pescara, viene utilizzato da Edoardo Gorini nella posizione di trequartista, approfittando della sua duttilità per sfruttare le caratteristiche da esterno anche in mezzo al campo, agendo a volte, anche da centravanti. Per il classe 1999, sono già 8 i gol in stagione. Rimanendo in tema Cittadella, da attenzionare il probabile rientro nella prossima sfida contro i rosanero del palermitano Giovanni Crociata, già a quota sei marcature e rappresenta una figura di spicco della formazione granata.

Frosinone favola da collettivo, come da reparto offensivo. La squadra gialloblù, primissima in classifica presenta un roster d'attaccanti di tutto rispetto, con Caso, Mulattieri e Moro tutti in ritmo marcatura. I tre dall'inizio dell'annata ad ora sono arrivati a totalizzare ben 23 centri. Sufficienti per trascinare la formazione di Fabio Grosso nella cavalcata trionfale, che con ogni probabilità al termine delle trentotto giornate di Serie B, li vedrà vincitori. Belle storie da raccontare anche quelle di Fabbian della Reggina e Bonfanti del Modena. Entrambi già a quota 8 e 6 gol.

Salgono dunque i rimpianti per Matteo Brunori, protagonista in negativo di quattro rigori sbagliati che gli avrebbero garantito il primato nella lista dei bomber, in un anno più che complicato per i perni offensivi delle squadre cadette.